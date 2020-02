Броени дни преди да навърши 113 години почина най-възрастният мъж в света. Рекордът на японецът Читецу Ватанабе беше официално обявен на 12 февруари. Той е роден на 5 март 1907 г.

Според статистиката японците са най-дълголетната нация на света, като през 2015 г. броят на хората над 80-годишна възраст надхвърли 10 милиона. В момента най-възрастният човек е 117-годишната японка Кане Танака.

The world's oldest Japanese male at 112 years and 344 days old.



Chitetsu Watanabe, who was born in Niigata in northern Japan in 1907, received a certificate for his accomplishment.



Asked about the secret to longevity, Watanabe's advice is, "Don't get angry and keep smiling."