Алжир потвърди първи случай на коронавирус в страната - италианец, пристигнал на 17 февруари, съобщи държавната телевизия.

Fist case of #Coronavirus identified in #Algeria: an Italian national who entered the country 8 days ago, and 4 days before the first identification of a local transmission in #Italy. We should expect more cases during the next few hours/days.