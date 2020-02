Румъния потвърди първи случай на коронавирус в страната, предава Ройтерс. Мъж от южния румънски град Горж е дал положителна проба за вируса.

Първи случай на коронавирус в Румъния?

„Мъжът е бил в директен контакт с италиански гражданин, който е пътувал до Румъния по-рано този месец”, каза румънският здравен министър Виктор Костаче.

Коронавирусът стигна Балканите

First case of #coronavirus infection in Romania was officially confirmed on Wednesday evening, February 26 #Romania, #coronavirushttps://t.co/WjPn20MWUC