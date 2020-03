Адам Кастийехо от Лондон е вторият човек в света, който официално е излекуван от ХИВ, пише Би Би Си.

Той вече е свободен от вируса над 30 месеца след спиране на антиретровирусната терапия. Адам обаче не е бил излекуван от лекарствата срещу ХИВ, а чрез лечение със стволови клетки, което е получил и за рак, който същевременно е имал. Донорите на тези стволови клетки имат необичаен ген, който им осигурява, вече и на Кастийехо, защита срещу ХИВ.

През 2011 г. Тимъти Браун, придобил известност като "Берлинския пациент", стана първият човек, за който беше съобщено, че е излекуван от ХИВ, три и половина години след подобно лечение, допълва News. Изглежда, че трансплантациите на стволови клетки пречат на вируса да може да се репликира вътре в тялото, като заменя собствените имунни клетки на пациента с донорски, които устояват на ХИВ инфекция.

"Нашите открития показват, че успешното лечение на ХИВ чрез трансплантирането на стволови клетки, може да бъде репликирано", казват лекарите.

Адам Кастийехо, вече 40-годишен "Лондонски пациент", който реши да разкрие самоличността си пред обществеността, няма откриваема активна инфекция с ХИВ в кръвта, спермата или тъканите, твърдят лекарите му.

Измина година, след като те за пръв път обявиха, че е чист от вируса и той все още остава без ХИВ.

Водещият изследовател проф. Равиндра Кумар Гупта от Университета в Кеймбридж каза пред Би Би Си: "Това представлява лечение на ХИВ с почти пълна сигурност. Вече имахме две години и половина с антиретровирусна ремисия. Нашите открития показват, че успехът на трансплантацията на стволови клетки като лечение срещу ХИВ, за първи път докладван преди девет години в берлинския пациент, може да бъде повторен."

