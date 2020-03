Мениджърът на Арсенал Микаел Артета е заразен с коронавирус. Това са потвърдили резултатите от направените тази вечер тестове, съобщиха от клуба. Поради тази причина клубната база на лондончани е затворена.

Arsenal's head coach Mikel Arteta has tested positive for covid-19 and those who have been in close contact with him including the full first-team squad will now self-isolate