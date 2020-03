На 81-годишна възраст в дома си в Лос Анджелес почина Кени Роджърс - легендата на кънтри музиката, предаде БГНЕС.

Кени Роджърс отмени свои концерти заради заболяване

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT