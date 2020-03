Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ няма да поемат разходите за сигурността на принц Хари и Меган след като стана ясно, че двойката се е преместила от Канада в САЩ.

Американският президент написа в Twitter, че е "голям приятел и почитател на кралицата и Обединеното кралство", но добави: "Те трябва да платят".

Хари и Меган се преместиха в Лос Анджелис

Съобщава се, че двойката се е преместила в родния щат на Меган – Калифорния, заради епидемията от коронавирус.

След 31 март двамата вече няма да представляват кралицата, но тези договорености ще бъдат преразгледани след една година.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!