Новороденото момченце на Борис Джонсън и неговата партньорка Кари Саймъндс се казва Уилфред Лори Никълъс Джонсън. Това разкри самата тя в социалната мрежа Instagram, пишат Sky News.

Борис Джонсън стана баща

Уилфред е кръстен на дядото на Борис, Лори – на дядото на Кари, а Никълъс – на двамата доктори Ник Прайс и Ник Харт, които са спасили живота на британския премиер миналия месец.

