Приятелката на британския премиер Борис Джонсън - Кари Саймъндс, е родила момченце. Детето е първо за двойката.

"Майката и детето са добре. Госпожица Саймънд и господин Джонсън изказват своите най-искрени благодарности на екипа на болницата в Лондон", посочва говорителка на двойката.

