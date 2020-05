Google пусна инструмент в помощ на хората, които трудно преценяват разстоянията на око, така че да могат да използват смартфона си и да спазват социална дистанция срещу коронавируса, предаде БТА



От тази седмица той е на разположение на телефоните с операционна система Android. Инструментът, наречен Sodar, очертава около човека във виртуална реалност върху екран 2-метров лъч.

Горещият телефон за психологическа помощ на ВМА "прегря" още в първия ден



Потребителите виждат около себе си бяла окръжност, така че да получат нагледна представа какво разстояние трябва да спазват спрямо околните. Инструментът използва технологията на добавена реалност, чрез която посредством екран се появяват виртуални предмети или структури в реалното обкръжение на човек.



Sodar - use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk