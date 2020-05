Смъртоносна гръмотевична буря, която се развихри в части от Северна Индия, повреди части от комплекса Тадж Махал, включително главната порта и парапет, минаващ под петте му издигнати купола, съобщи БГНЕС.

Едно от Новите седем чудеса на света, най-популярната туристическа атракция в Индия, е затворена от средата на март като част от мерките за борба с пандемията от коронавирус.

Тръмп и Мелания с фотосесия по залез слънце пред Тадж Махал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Бурята в петък вечер удари град Агра в северната част на щата Утар Прадеш.

"Един парапет, който беше част от оригиналната структура, е повреден", заяви главният археолог от Службата за археологически проучвания на Индия Васант Кумар Шварнкар.

IMD has warned of another cyclonic storm that is brewing in the Arabian sea near Lakshadweep and is likely to reach near Gujarat and north Maharashtra coast on June 3



Here's all you need to know https://t.co/B5LZN8dPZf