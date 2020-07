Мощна подкрепа от европейските и световни либерали за почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган, посочват от пресцентъра на ДПС.



"Почетният председател на ДПС Ахмед Доган установи етническия мир в България. Към него трябва да се отнасят с уважение. Срамно е, че екстремисти атакуват него и неговия имот", написа шефът на АЛДЕ Ван Баален.

Председателят на групата „Обнови Европа“ в ЕП Дачиан Чолош също изрази подкрепата си към ДПС и Доган, като написа в Туитър "Правото на собственост на опозиционната партия ДПС и нейните лидери в България трябва да бъде защитено без фалшива кампания и персонални атаки. Подкрепям моите приятели от ДПС, които защитават европейските ценности и се борят за върховенството на закона."

Дългогодишният президент на европейските либерали Сър Греъм Уотсън изрази своята тревожност от случилото се в "Росенец" и обвини организаторите на протестите за подстрекаване на омраза. "Развитията в България са все по-тревожни. Политикът от дясно Христо Иванов и подкрепящите го са взели под прицел водещия либерал и основател на ДПС Ахмед Доган, навлизайки в частната му собственост и подстрекавайки хората към омраза срещу него." написа Сър Греъм Уотсън.



Световните партньори на ДПС от Либералния Интернационал определиха като недопустими действията на протестиращите и подчертаха, че ДПС отстоява евро-атлантическото развитие на България:



"Популистките и крайно-десни атаки срещу Почетния председател на ДПС, Ахмед Доган, които допълнително подбуждат разделенията и заличават успеха на България по отношение на мирния етнически модел са недопустими. ДПС отстоява евро-атлантическото развитие на България – насилието няма място в политиката."

Президент на Либералния Интернационал Хакима ел Хаите също заяви подкрепата си с пост в Туитър и напомни, че д-р Ахмед Доган е изградил мирния етнически модел в България. "Действията срещу д-р Ахмед Доган, човекът, който изгради мирния етнически модел и защити националния интерес са срамни. Говоренето за национален суверенитет с идеята да бъде търсена провокация срещу частна собственост на лидера на турското малцинство е крещящ популизъм."

Роман Якич, президент на Либералната мрежа на Югоизточна Европа (ЛИБСЕЕН) изрази подкрепата си и написа в Туитър: "Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е доказан защитник на либералните и демократични ценности в България. Той е създателят на етническия мир в страната. Бях шокиран, когато прочетох, че той и неговата частна собственост са подложени на атака от десни екстремисти. Това е неприемливо в Европа."