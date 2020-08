Властите на Канада и Съединените щати се договориха да не отварят границата още 30 дни, до 21 септември. Това обяви в петък премиерът на Канада Джъстин Трюдо в Twitter.

„Съгласихме се да удължим ограничителните мерки на границата с още 30 дни до 21 септември“, пише той. Според Трюдо това е необходимо за безопасността на жителите на двете страни на фона на продължаващата пандемия от новия коронавирус. Премиерът не уточни кога Отава и Вашингтон могат да решат да премахнат ограниченията.

Update on the Canada-US border: We have agreed to extend the measures in place by another 30 days, until September 21st. We’re taking this step to keep people in both our countries safe - because your health and safety is always our top priority. https://t.co/naYDR55yRa