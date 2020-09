Земетресение със сила 6.7 разтърси преди минути Северната част на Чили. Трусът е с дълбочина 10 километра и е бил усетен по цялото крайбрежие.

До момента няма данни за жертви или сериозни разрушения.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.7 in Atacama, Chile 1hr 2min ago pic.twitter.com/y1SjYY9N3n