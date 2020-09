Гражданска защита издирва крокодил в германската провинция Тюрингия, след като за трети път през последните дни в страната хора съобщават, че са забелязали опасно влечуго, съобщи БТА.

Операцията по издирването се провежда по поречието на река Унструт, край гр. Шоневерда. Местен фермер, който отглежда коне, подал сигнал за крокодила в района. Местните власти са издали предупреждение към населението.

Crocodile search under way in Germany after river sighting | dpa International https://t.co/EpE8Ag5Tj0