Дете от извънбрачна любовна връзка на бившия белгийски крал Албер II се надява съдът да й даде същите права и титли като на законните деца на баща й, съобщава БГНЕС.

52-годишната художничка Делфин Боел е завела делото си пред апелативния съд в Брюксел.

През януари крал Албер най-накрая призна, че е баща на Боел, след като повече от десетилетие се бори срещу нейното искане за бащинство. Майка й, баронеса Сибил де Селис Лоншам, твърди, че е имала 18-годишна връзка с Албер, преди той да стане крал.

Слуховете за незаконно дете се появиха за първи път през 1999 г. в неоторизирана биография за съпругата на Албер кралица Паола, което предизвика кралски скандал и трайни медийни клюки в Белгия.

За първи път Делфин Боел заяви, че крал Албер е неин биологичен баща, по време на интервю през 2005 г., но едва след като той абдикира през 2013 г. – с което губи имунитета си срещу преследване - тя започна съдебно производство.

Сега адвокатът й казва, че Делфин Боел търси същите права като трите деца на краля: Филип, сега крал на Белгия; принц Лоран и принцеса Астрид. Тя искала същите привилегии, титли и възможности като братята и сестра си.

Ако съдът присъди в нейна полза, тогава и нейните деца ще имат право на кралски титли.



От своя страна адвокатът на Албер каза, че Делфин може да получи титлата „принцеса“ само с кралски указ, а не със съдебно решение.



