Израелският премиер Бенямин Нетаняху подписа знакови споразумения, които нормализират отношенията на еврейската държава с Обединените арабски емирства и Бахрейн, като част от натиска за мира, спонсориран от американския президент Доналд Тръмп.

Израелският лидер подписа двустранни споразумения в Белия дом с външния министър на ОАЕ Абдула бин Зайед Ал-Нахиан и външния министър на Бахрейн Абдулатиф ал-Заяни и тримата лидери подписаха съвместна декларация заедно с Тръмп.

Тръмп: Споразумението Израел-Бахрейн-ОАЕ е зората на нов Близък изток (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп приветства "новата зора" за Близкия изток на фона на подготовката от Израел, Обединените арабски емирства и Бахрейн да подпишат знаково споразумение с посредничеството на САЩ за нормализиране на отношенията.

„След десетилетия на разделение и конфликти отбелязваме зората на нов Близък изток“, каза Тръмп пред стотици присъстващи, събрали се на церемонията по подписването в Белия дом. "Ние сме тук днес следобед, за да променим хода на историята", каза Тръмп.

HISTORIC day for PEACE in the Middle East — I am welcoming leaders from Israel, the United Arab Emirates, and the Kingdom of Bahrain to the White House to sign landmark deals that no one thought was possible. MORE countries to follow! pic.twitter.com/whvJpNPrri