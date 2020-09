Гърбат кит заседна в пълна с крокодили река в Австралия, след като очевидно се е объркал по време на миграцията. Три кита влизат в река "Ийст алигатор" в националния парк „Какаду“ миналата седмица. Животните са забелязани за първи път във вторник, заяви говорител на парка пред Си Ен Ен.

Персоналът на парка внимателно наблюдава движението на кита. Говорителят заяви, че се смята, че другите два са напуснали района, въпреки че не могат да бъдат напълно сигурни. Учените не могат да кажат със сигурност какво се е случило, но предполагат, че грешен завой е най-вероятното обяснение на необичайното им поведение.

Australia's northern tropical rivers are renowned for being crocodile-infested, so the appearance of migrating humpback whales in one waterway has baffled marine scientists, who assume they simply took a wrong turn and got stuck https://t.co/kuzllPSl7S pic.twitter.com/WF2eEteyip

В устието на реката незабавно е обособена буферна зона на около 30 километра навътре по течението, където да се осигури благосъстоянието на животното и безопасността на хората, които биха могли да отидат в района с лодка.

Доколкото знаем, това се случва за първи път, съобщават от парка. "Наблюдаваме ситуацията и работим с правителствените власти, за да събираме данни за това необичайно събитие. Създадена е експертна работна група за наблюдение на кита и изготвяне на планове за намеса, ако е необходимо", се казва в съобщението.

