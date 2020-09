Руски гражданин проникна днес с автомобила си в периметъра на резиденцията на посланика на САЩ в Москва, но пострадали хора няма, съобщи говорителка на американското посолство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Москва: Изгонването на нашите дипломати е провокация

В изявлението на говорителя на дипломатическата служба Ребека Рос в Twitter се посочва, че служители на посолството са задържали нарушителя и са го предали на руските власти. По време на инцидента посланик Джон Съливан не е бил в сградата, посочи тя.

At approximately 16:20, a Russian national in a vehicle breached the perimeter at Spaso House, the U.S. Ambassador’s residence in Moscow. He was intercepted by Embassy personnel and turned over to local authorities. Amb Sullivan was not home at the time, and no one was injured.