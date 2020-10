Световната програма по прехраната на ООН спечели Нобеловата награда за мир за 2020 г. заради усилията си в борбата с глада и хранителната несигурност по света.

Deepest thanks @NobelPrize for honouring the World Food Programme with the 2020 #NobelPeacePrize.



This is a powerful reminder to the world that peace and #ZeroHunger go hand-in-hand. https://t.co/1CYXPcnvlF