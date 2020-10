Птица, прелетяла от Аляска до Нова Зеландия без прекъсване, вероятно е поставила нов рекорд за миграционния си маратон, съобщава БТА, позовавайки се на новозеландската Служба за защита на природата.

bird flies from the Arctic to New Zealand; exceeds range of a Boeing 787-10 https://t.co/57TdKZATuF

Мъжкият куака или пъстроопашат крайбрежен бекас е изминал над 12 000 километра през Тихия океан, се посочва в изявление, направено от службата. Предишният рекорд за непрекъснат полет на птица, поставен през 2007 г., е 11 680 километра. Кийт Удли, мениджър на Центъра за блатни птици Пукорокоро-Миранда, приветства постижението на пернатия рекордьор, известен като 4BBRW.

