Собственик на текила бар се опитва да заобиколи строгите ограничения на коронавируса в Обединеното кралство, като добави малко от светия дух и се регистрира като църква, съобщава в. „Ню Йорк пост”.

Намаляват работното време на Немския коледен базар

34-годишният Джеймс Аспел публикува снимки на официалното си заявление, за да направи коктейл-бара си “400 Rabbits Tequila and Mezcal Cocktail Bar” в Нотингам официално място за срещи за религиозно поклонение.

Той също беше показан усмихнат и вдигнал палци, докато изпраща по пощата формуляра за регистриране на Църква на четиристотинте зайци.

Tequila bar applies to become church to skirt COVID-19 lockdown rules https://t.co/PS5YxyqmYj pic.twitter.com/DvR6iFTBS9