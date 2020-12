Пингвините в лондонския аквариум "Морски живот" гледат коледни филми, докато няма посещения заради противоепидемичните мерки, съобщава БТА. "Страхотно е да гледаш колко е приятно на субантарктическите ни пингвини да гледат коледните филми, които им пускаме" - каза Леа Петит от центъра.

Пингвини се разходиха по тревата на популярен стадион в Чикаго

Служителите в аквариума пускат филма "Елф" на пингвините, за да ги подготвят за посещенията, които ще започнат в сряда.

Gentoo penguins at London Aquarium have been watching Christmas films to prepare them for guests returning on Wednesday pic.twitter.com/3rfGYYEWfy — PA Media (@PA) November 30, 2020

"Макар и да им е приятно да гледат коледен филм, и те като нас чакат истинските ни гости да се завърнат - добави тя. - Знаем, че те разглеждат посетителите и слушат гласовете им не по-малко, отколкото хората им се наслаждават".

Penguins at London's Sea Life Aquarium are watching Christmas films during the pandemic lockdown https://t.co/BuiMLzOJV2 — dpa news agency (@dpa_intl) November 30, 2020

The gentoo penguins at the Sea Life aquarium in London got to watch some Christmas films. https://t.co/IBL8tC5MkR — Happy Animal News (@happyanimalnews) November 30, 2020

Аквариумът, както и зоологическите градини в Англия, са затворени от началото на ноември заради пандемията от COVID-19.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК .