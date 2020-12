Мистерия обвива най-самотната къща в света, построена на малък безлюден остров преди близо 100 години.

В социалните мрежи се появиха снимки на бялата сграда, "кацнала" на зелен хълм в Елирей - малък остров на юг от Исландия.

През 18 и 19 век живописният обект, който е най-североизточният от архипелага Вестманнаеяр и напълно изложен на стихиите, е бил дом на шепа семейства. През 30-те години обаче малкото останали жители се преместват на континента в търсене на по-добър живот.

Оттогава отдалеченият остров е напълно пуст и самотната къща поражда редица теории и те стават все по-невероятни. Според един от слуховете, къщата е построена от ексцентричен милиардер, който планирал да се оттегли там в случай на зомби апокалипсис. Други предполагат, че е собственост на фанатично религиозен отшелник. Дори в един момент се спекулирало, че певицата Бьорк притежава странната къща и дори води преговори с правителството да купи острова.

За съжаление реалността е по-малко вълнуваща. Бялата постройка всъщност е хижа, изградена от ловната асоциация на Елирей.

След като последните жители напускат острова, става ясно, че изобилието от риба и пуфини (Тъпоклюни кайри) също е намаляло. За да улесни ловните пътувания, асоциацията строи къщата като убежище, което разполага със сауна, захранвана от система за събиране на дъждовна вода.

In the 19th cent. when Jón Magnússon, a fisherman & boat captain, lived there, there were 5 houses on Elliðaey. Today however the only remaining building is a cottage used occasionally by members of the Elliðaey Hunting Association. The permanent population of the island is zero. pic.twitter.com/kOuECZ1kKF

Въпреки че изглежда идилично, хижа в средата на нищото има своите недостатъци. Няма електричество, течаща вода и вътрешни водопроводни инсталации, но пък е налице невероятна гледка.

Островът е обявен за природен резерват и защитена зона, тъй като е основен район за гнездене на буревестници и други морски птици.

Туристическите компании предлагат еднодневни екскурзии за туристи, които искат да се насладят на местните забележителности.

These two saga manuscripts - The Saga of Nikulás Leikara, & the Saga of Hermann & Jarlmann - were written out in Old Icelandic in 1884 on one of the most remote places on earth: Elliðaey Island, the most northeastern of the Vestmannaeyjar, an archipelago located south of Iceland. pic.twitter.com/BSn7N8cv6N