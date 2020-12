На 98-годишна възраст почина френският моделиер Пиер Карден. Тъжната вест са съобщили от семейството му пред AFP. Карден е издъхнал в болница в Ньой.

Дизайнерът е роден в Италия през 1922 г., но емигрира във Франция като дете. През 1946 г. е нает за шивач от Кристиан Диор, който наскоро бил отворил своя модна къща. 4 години по-късно - през 1950 г., основава собствен дом на модата. При моделите си той залага на абстрактен дизайн. Един от първите е, които предлагат унисекс мода. Той е създателят на прет-а-порте.

