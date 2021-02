Най-малко четири ракети поразиха тази нощ военновъздушна база в Ирак, съобщиха в комюнике иракските военни. Други правителствени представители съобщиха, че има един ранен, предаде Асошиейтед прес.

Става въпрос за авиобазата в Балад, провинция Салах ад Дин, където американска компания от сферата на отбраната се занимава с поддръжката на бойните самолети.

