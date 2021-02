Куче в САЩ се роди с шест крака и две опашки. Това е станало във ветеринарния център на “Нийл“ в Оклахома, съобщава DarikNews.

Очарователното животно е от породата бордър коли и се казва Скипър. То е оцеляло по-дълго от очакваното, което ветеринарите определят като „истинско чудо“.

Скипър е родена с комбинирани вродени нарушения – с две тазови области, две репродуктивни системи, две опашки, 6 крака, както и с т. нар. спина бифида - вродена аномалия в развитието на гръбначния стълб и гръбначния мозък.



Meet Skipper. She's a newborn Aussie-border collie mix who was born with six legs and "duplicate organs basically from her waist down." 🐾 More on the "miracle" puppy: https://t.co/iOsGBZw16p pic.twitter.com/HkyEPRXUiy