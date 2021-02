Бутилка рядко шотландско уиски на 60 години "Макалън" бе продадена на онлайн търг от шотландската аукционна къща "Уиски окшъниър" за един милион британски лири (повече от 1,4 милиона долара).

Бутилката бе от най-голямата частна колекция уиски в света от 3900 бутилки, събирана 20 години от предприемача от щата Колорадо Ричард Гудинг. В нея имаше такива редки марки като "Боумор", "Спрингбанк", както и "Стромнес" и "Далас Дю", които вече не се произвеждат.

Гудинг, бивш собственик на една от най-големите компании за доставка на безалкохолни напитки в САЩ "Пепси Кола Ботълинг кампъни", почина през 2014 г. и семейството му предложи колекцията за продажба в Шотландия.

