Бутилка сингъл малц шотланско уиски "Глен Грант" на 72 години бе продадена на търг в Хонконг за 54 300 долара. "Глен Грант" от 1948 г. се предлага за първи път на търг. Продаденото уиски е с номер 88 от общо 290 декантера, бутилирани от "Гордън енд Макфейл".

Питието, което е най-старото от дестилерия "Глен Грант", е в кристален декантер от "Дарингтън кристал".

72-year-old bottle of Glen Grant single malt whisky from Scotland fetches more than $54,000 in an auction in Hong Kong. https://t.co/Qp7z1UT4AK