„Ал кайда” има нов лидер, известен с прякора „Мечът на отмъщението”, пише в. „Дейли мейл”. Бившият египетски генерал Саиф ал-Адел в момента се укрива в Иран и според приближените си е „брилянтен и безмилостен стратег”, който поема контрола над терористичната организация след Айман ал-Зауахири. Той почина от естествена смърт в края на миналата година в Афганистан, припомня изданието.

Починал е лидерът на “Ал Кайда”

Al Qaeda's new leader called 'the Sword of Revenge' is 'set to make them as dangerous as they were under Bin Laden' https://t.co/GEarFmNla0