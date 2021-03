Американският астронавт Кейт Рубинс и японският й колега Соичи Ногучи излязоха в открития космос от Международната космическа станция (МКС). Те ще работят извън станцията 6 -7 часа, съобщава Си Ен Ен.

Today's spacewalk is the fourth for both Kate Rubins of @NASA_Astronauts and @Astro_Soichi of @JAXA_En. Soichi ties with @Aki_Hoshide for most spacewalks by a Japanese astronaut.



Hoshide will fly on our NASA @SpaceX Crew-2 mission later this spring. pic.twitter.com/mC7YXYpMdK