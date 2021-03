Новият здравен министър на Бразилия Марсело Кейрога положи днес клетва пред президента Жаир Болсонаро на закрита церемония в президентския дворец, заявиха два добре осведомени източника, цитирани от Ройтерс.

Болсонаро назначи Кейрога, който е кардиолог по професия, на 15 март на мястото на генерала от армията Едуарду Пазуело, след като Бразилия навлезе в най-смъртоносната фаза на пандемията от COVID-19.

