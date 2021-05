Сред пролетната зеленина на парка "Медисън скуеър" в центъра на Ню Йорк художничката Мая Лин е инсталирала стволовете на 49 дървета от вида Атлантически бял кедър.



Целта й е чрез тази "Призрачна гора" да отправи предупреждение за опасността от климатичните промени и покачването на морското равнище, предаде Ройтерс.

GHOST FOREST: 49 barren Atlantic White Cedar trees can be found in New York City's Madison Square Park. The trees are part of a temporary exhibit that opened on Monday (5/10) and will run through November. Take a look. pic.twitter.com/Z8UvMtdE3L