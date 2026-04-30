Движението по източния обходен път на Пловдив е затруднено след инцидент с тежкотоварен автомобил. Около 1 ч. през нощта е подаден сигнал за запалил се в движение влекач с ремарке в района на разклона за Войводиново.

Екипи на пожарната са потушили огъня, като при инцидента няма пострадали. Организирано е претоварване на превозвания товар - около 20 тона стоки, както и изтегляне на авариралия камион.

Камион подпали три пожара във Великотърновско (СНИМКИ)

В района работят представители на АПИ и полицейски екипи, които регулират трафика. Към момента е отворена единствено лентата в посока автомагистрала „Тракия“, като се очаква тя също временно да бъде затворена заради дейностите по разчистване на пътното платно.

Властите препоръчват на водачите да използват Карловско шосе като алтернативен маршрут.