Движението по източния обходен път на Пловдив е затруднено след инцидент с тежкотоварен автомобил. Около 1 ч. през нощта е подаден сигнал за запалил се в движение влекач с ремарке в района на разклона за Войводиново.

Екипи на пожарната са потушили огъня, като при инцидента няма пострадали. Организирано е претоварване на превозвания товар - около 20 тона стоки, както и изтегляне на авариралия камион.

Камион подпали три пожара във Великотърновско (СНИМКИ)

В района работят представители на АПИ и полицейски екипи, които регулират трафика. Към момента е отворена единствено лентата в посока автомагистрала „Тракия“, като се очаква тя също временно да бъде затворена заради дейностите по разчистване на пътното платно.

Властите препоръчват на водачите да използват Карловско шосе като алтернативен маршрут.

Последвайте ни

