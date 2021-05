Кичур на Кърт Кобейн, покойният фронтмен на американската група "Нирвана", беше продаден на търг за 14 145 долара, съобщава Контактмюзик.

Наддаванията за лота с русата коса на музиканта бяха организирани от тръжната къща "Айконик окшънс". Кичурът е от времето на турнето на бандата "Нирвана" от 1989 г. за промоцията на тавата им "Bleach".

