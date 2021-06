Космическият кораб "Дракон" на американската компания "Спейс Екс" успешно се скачи с Международната космическа станция, съобщи НАСА на сайта си. "Товарният космически кораб "Дракон" на "Спейс Екс" се скачи с модула "Хармония" на орбиталната лаборатория (МКС)", се посочва в съобщението.

The @SpaceX cargo Dragon spacecraft arrived at waypoint 1, 220 meters (almost 722 feet) away from the @Space_Station, and is on its way to the next milestone as it approaches for docking. pic.twitter.com/DnsmywcHug