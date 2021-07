Силна буря, придружена с градушка, връхлетя снощи румънския град Клуж-Напока и околните селища, съобщават румънските медии. Десетки пожарникари са отстранявали през изминалата нощ съборени от вятъра дървета. Има отнесени покриви и жилища, останали без ток.

До полунощ снощи Инспекторатът за извънредни ситуации в Клуж е получил 80 сигнала за паднали дървета, повредени покриви, аварии на електрически стълбове. Единайсет екипа от 30 пожарникари са се отзовали на сигналите, съобщава Инспекторатът за извънредни ситуации.

Morning drive to Cluj-Napoca I read to the kids about a Great Flood where the Black Sea is now



Naturally, revisited Noah's ark story. Walking with God,,,



Evening comes we're stuck in the city in scariest hail storm of my life



This car in front of us as we found our way out🌊⛵️ pic.twitter.com/3IZnRyTPXo