Над 250 мигранти слязоха днес на брега в Сицилия от хуманитарния кораб "Сий уоч". Разрешение да акостира получи и "Оушън вайкинг" с близо 550 души на борда. Това съобщиха неправителствените организации, наели корабите, предаде Франс прес.

Двата кораба бяха изпратили спешен зов за помощ с искане за безопасно пристанище, където да стоварят стотиците мигранти, като изтъкнаха, че здравословното им състояние се влошава.

"Сий уоч" акостира тази сутрин в Трапани, Сицилия. Радваме се, че най-сетне сме в безопасно пристанище, заяви в Twitter германското сдружение "Сий уоч интернешънъл", като уточни, че на брега слизат 257 души.

В четвъртък организацията съобщи за "критична" ситуация, тъй като мнозина от пътниците развили симптоми на обезводняване, някои били в морето вече от седмица, а на кораба нямало достатъчно лекарства.

Междувременно екипажът на "Оушън вайкинг", нает от френската асоциация "Ес О Ес Медитеране", заяви за АФП, че е получил разрешение да стовари утре своите 549 пътници в сицилианското пристанище Поцало. Миналия уикенд корабът на тази НПО предостави помощ на 555 души. Сред пътниците има 118 непълнолетни, включително 13 деца под 12 години, уточни нейна говорителка и член на екипажа. Тя призова ЕС да съдейства за въвеждане на "механизъм за предсказуемо дебаркиране".

Finally!!! Finally, the #OceanViking gets a safe port, and people are finally safe. Welcome to Europe! Thank you very much, #Italy , #Sicily #Pozzallo . 🙏🙏🙏 https://t.co/1L5SmhQOWj

Малта отхвърли молбата на "Ес О Ес Медитеране" да приеме кораба, а Либия и Тунис не отговориха на искането й. След всяка спасителна операция корабите на НПО трябва да изчакват в морето, понякога дни наред, морските власти да им предоставят "сигурно пристанище", пояснява АФП.

Thank goodness: Ocean Viking and Sea Watch have been given permission to dock in Sicily. They have 800 rescued people on board. https://t.co/C81DFV0rDN via @lemondefr