Бомбена заплаха край сградата на Конгреса във Вашингтон. След няколко часа преговори мъж, който се барикадира в кола край Капитолия и Върховния съд, беше арестуван. Преди това той спрял превозното средство на тротоара и казал на дошлия полицай, че има бомба. В ръката си държал предмет, който приличал на детонатор. Засега мотивите на мъжа не са ясни, а той предаваше на живо в социалните мрежи от колата си. Няколко офис сгради в непосредствена близост бяха евакуирани.

BREAKING: Police are investigating a report of a possible explosive device in a pickup truck near the Library of Congress in Washington, D.C. The area around the building has been evacuated. https://t.co/15n397nev4