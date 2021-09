Даниил Медведев поднесе голямата изненада, побеждавайки Новак Джокович във финала на US Open. Триумфът на руснака е категоричен, след като надделя над световния №1 с 3:0 сета (6:4, 6:4, 6:4). Това беше и първа титла на Даниил Медведев в турнир от Големия шлем, пишат Gong.bg .

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Новак Джокович пропусна да спечели 21-ата си титла от Големия шлем и първо място във вечната ранглиста по този показател. При успех над Медведев сърбинът щеше стане първият тенисист в история след легендарния Род Лейвър през 1969 година, който печели календарен Голям шлем.

Медведев показа страхотна игра на сервис и записа множество асове, с което не даде шанс на сърбина.

Руснакът спечели първите две част с 6:4, показвайки завидно хладнокръвие, а световният №1 счупи и ракетата си. В третия сет Медведев дори поведе с 4:0, след което Джокович върна един гейм, а след направи пробив за 3:5 и наля напрежение в опонента си.

Daniil Medvedev just won the #USOpen on his wedding anniversary.



Good thing, because he didn't have a present ready 😂 pic.twitter.com/eUXVYEyzup — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Сърбинът спечели подаването си и намали резултата. Руснакът не трепна при следващото си подаване и триумфира отново с 6:4.