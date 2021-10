Управляващата Австрийска народна партия (АНП) съобщи, че в сряда сутринта е била обект на обиски от страна на прокуратурата, а местните медии съобщиха, че сред претърсените офиси са били и тези в канцлерството.

Заместник-генералният секретар на АНП Габи Шварц потвърди действията на прокурорите, но не потвърди кой е разследван, като каза само, че обиските са били "за показ" и че "обвиненията са изградени върху събития, които датират отпреди пет години".

Според вестник „Ди Пресе“ обиски са били извършени и в канцелерството и са били насочени срещу няколко служители на канцлера от АНП Себастиан Курц.

In den frühen Morgenstunden kam es zu mehreren Hausurchsuchungen im Bundeskanzleramt und in der Parteizentrale der ÖVP in der Lichtenfelsgasse. Die ÖVP spricht von einer politischen Inszenierung. https://t.co/pmJZ1qK8nb