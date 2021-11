Руски товарен самолет със седем души на борда се разби край Иркутск в Източен Сибир, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации. Според руски медии няма оцелели.

Инцидентът е станал на 7 км от летището. Предполага се, че на борда е имало граждани на Русия, Беларус и Украйна.

Cargo plane, with eight on board, crashes in Siberia — reports — RT Russia & Former Soviet Union https://t.co/zW0OTulufY — WORLD LEADER 1 ARTHUR GEORGE CARTER (@ARTHURGCARTER1) November 3, 2021

Машината била модел "Антонов", произведен през съветската епоха и все още използващ се в целия бивш Съветски съюз за граждански и военен транспорт. През последните години с такива самолети са ставали редица инциденти.

At least two people dead in An-12 plane crash near #Irkutsk



Emergency services are responding after a Russian Antonov #AN12 cargo plane is reported to have crashed near the Siberian city of Irkutsk#Sputnik #Breaking #Siberia #Russia — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) November 3, 2021

Някога известни с катастрофите си, големите руски авиокомпании преминаха от остарели съветски самолети към по-модерни. Но лошата поддръжка на машините и ниските стандарти за безопасност все още са факт и в последно време в страната се случиха няколко смъртоносни въздушни катастрофи.

#News #BreakingNews Photo from the crash site of An-12 in the Irkutsk region #Russia. According to preliminary data, 7 people were killed in the plane #crash. pic.twitter.com/nYGPP00EG9 — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 3, 2021

През септември шестима души загинаха, след като транспортен самолет Ан-26 се разби край град Хабаровск.

In just three weeks after the last plane crash in Russia, the next Russian plane is crashed: An-12 with 7 ppl on board had crashed near Irkutsk, at least 2 ppl died, 5 are missed. pic.twitter.com/bNBcrrANTr — Sergej Sumlenny (@sumlenny) November 3, 2021

През юли пък Ан-26, летящ над полуостров Камчатка, се разби, при което загинаха всичките 28 души на борда.