Полицията на Майорка арестува 12 пътници и издирва още 12, които избягаха от самолет по време на аварийно кацане в безпрецедентен инцидент, вероятно свързан с незаконна имиграция, съобщиха официални лица.

Неразрешеното бягство е по време на разболяване на пътник по време на полет от Мароко за Турция, като самолетът е принуден да извърши аварийно кацане на Палма де Майорка, едно от най-натоварените летища в Испания.

"Арестувани са 12 души, а още 12 предстои да бъдат открити", заяви на пресконференция Айна Калво, представител на испанското правителство на Балеарските острови.

По-рано полицията съобщи, че един пътник е получил диабетна кома и е бил откаран с линейка в болница заедно с придружител, но при пристигането му е установено, че е добре и е изписан.

"Той е бил арестуван по подозрение в насърчаване на нелегална имиграция и нарушаване на испанското имиграционно законодателство", се казва в изявление на полицията, в което се отбелязва, че спътникът му е избягал.

По време на евакуацията около 19:00 ч. в петък вечерта други 21 пътници са излезли от самолета и са избягали на пистата, каза Калво, което е предизвикало масирано полицейско издирване, наложило затварянето на летището до около полунощ.

Още един човек е бил арестуван за обиди и агресия в самолета, с което общият брой на участниците в инцидента е нараснал на 24 души, повечето от тях са мароканци, с изключение на един, вероятно палестинец.

Разследващите проучват дали случилото се на летището е било организирано, планирано събитие или изолиран инцидент.

