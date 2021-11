Има лъч надежда за изчезващите оранжево-черни пеперуди монарх, съобщи Асошиейтед прес. Броят на зимуващите пеперуди по централното калифорнийско крайбрежие се увеличава, след като популацията, чието присъствие се смята за добър знак на здравето на екосистемата, достигна рекордно ниски стойности миналата година. Според експерти това се дължи на климатичните промени, разрушението на естествения им хабитат и липсата на храна заради сушата.

Койот "нахълта" в класна стая в Лос Анджелис (ВИДЕО)

A miracle of monarchs

Axel Gomille, Germany

2010



Millions of monarch butterflies migrate south through North America to spend the winter in the cold but sheltered forests of El Rosario, in the mountains of central Mexico. pic.twitter.com/AVgk9fvMv3