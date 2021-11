В края на октомври Бил Фишър от Гранд Форкс, Северна Дакота, открива под капака на своя пикап Chevrolet Avalanche скривалище на катерица, пълно с орехи. По думите на мъжа той запалил колата и чул странни звуци от двигателния отсек. Фишър веднага отворил предния капак и открил вътре купчина ядки.

Фишър заяви, че автомобилът е бил паркиран пред дома му от седмица. През това време катерицата успяла да натъпче в пикапа 70 кг орехи. Гризачът успял да укрие ореховите си запаси дори на най-недостъпните места в машината. "Трябваше да сваля калниците на колата, за да извадя ядките от всички пукнатини и кухи места", казва мъжът.

Now this is NUTS 😉🤣 Since 2013, Bill from Fargo, North Dakota, has been at war with a neighborhood squirrel who has stashed 42 gallons of walnuts under the hood of his truck!! https://t.co/ktssc0Hahi pic.twitter.com/ofyGGI5agP