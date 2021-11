В петък брониран камион изсипа огромно количество пачки долари на магистрала в Калифорния, което предизвика хаотични сцени, докато шофьорите спираха, за да събират банкнотите.

Полицията бързо осуетява краденето на банкнотите.

"Има много видеозаписи, на които се вижда как хората крадат пари от магистралата и ги взимат", заяви на пресконференция сержант Къртис Мартин от Калифорнийския пътен патрул.

"Парите, с различна номинална стойност, възлизащи на хиляди долари, принадлежат на банка и трябва да бъдат върнати в полицейски участък", добави той.

Вратата на бронирания камион се отворила близо до Сан Диего на междущатската магистрала 5, която минава от мексиканската граница на Калифорния чак до Канада.

Видео, публикувано в социалните мрежи, показва как хората се движат по пътното платно, събират пари и дори хвърлят шепи зелени банкноти във въздуха.

Free money spread on the street of San Diego, millions of dollars all over the road and bushes and people packed their cars and pick money.... Omo see money, ego 🤔🙆 https://t.co/jtqkKHFsJ9