Хиляди хора в Белград и други сръбски градове блокираха днес основни пътища и мостове, за да протестират срещу плановете за разработване на мина за литий, въпреки полицейските предупреждения и кампанията за сплашване, предприета от властите срещу демонстрантите, предаде Асошиейтед прес.

Скандирайки "Въстание! Въстание!", протестиращите спряха движението на главната магистрала, която преминава през сръбската столица. Във втория по големина град на страната - Ниш, бе блокирана главната улица в центъра на града, а в Нови Сад - мостът на река Дунав.

В Нови Сад футболни хулигани замеряха с камъни и бутилки протестиращите, които ги подгониха. Един хулиган бе тежко пребит. По време на двучасовите протести не се забелязваше полиция в униформи, отбелязва АП.

Екологичните сдружения критикуват популисткото правителство на президента Александър Вучич, че не се бори достатъчно със замърсяването на въздуха в балканската страна. Те са против два закона, приети в парламента, които според тях прокарват пътя за добив на литий от компанията "Рио Тинто" в Западна Сърбия.

Thousands block roads across Serbia to protest new laws that will let foreign companies exploit local resources https://t.co/v7yqsDX1SI pic.twitter.com/Ecs1VuGQJQ