Земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Чили, съобщава Геоложката служба на САЩ (USGS).

Трусът е регистриран в 04:23 ч. по Гринуич. Епицентърът се намира на 89 км западно от град Валенар с население над 50 000 души.

