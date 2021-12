В Индия изоставено новородено момиченце беше спасено от смърт от бездомно куче и нейните палета, съобщи Daily Mirror.

Историята е от щата Чхатисгарх. Новороденото дете било изхвърлено през нощта в околностите на едно от населените места без дрехи и с неотстранена пъпна връв.

A newborn baby girl was found abandoned in a field outside the town of Lormi, north-east India, next to a stray dog and her puppies. The baby was discovered by farmers snuggled amongst the puppies, after a night of sub-zero temperatures. The umbilical cord was still attached pic.twitter.com/y3yzn3Fqsg

Бебето обаче скоро било намерено от бездомно куче. Животното взело със себе си кученцата си и цяла нощ заедно топлили детето, докато се появят хора.

‘The tiny girl was left naked in a field near Saristal village in Chhattisgarh state, in northern India’



It is incredible that the dogs stopped this baby girl from freezing to death but the focus should be on her being left to die because she’s female 😔 https://t.co/9EPQLxdfLB