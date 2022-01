Отново се разрази пожарът в южноафриканския парламент. На излъчени по телевизията кадри се виждат гъсти черни кълба дим, издигащи се от историческата сграда в Кейптаун, предаде ДПА.

The fire that has already destroyed South Africa's main Parliament chamber flared up again Monday about 36 hours after it started in the 130-year-old complex of historic buildings. Firefighters are back at the complex spraying water on a burning roof. https://t.co/jA6kph3ByO